Удары по энергетике: Зеленский дал поручение военным

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об изменении тактики ударов РФ . И это следует отметить партнерам.

Зеленский акцентировал, что военные получили поручение немедленно связаться с партнерами и подробно проинформировать их об изменении российской тактики удара. Прежде всего, речь идет о США. Ключевой акцент — особое направление атак РФ на поражение объектов энергетики.

«По имеющейся информации, по меньшей мере, часть ракет, которые россияне применили в этом ударе, они произвели уже в этом году», — подчеркнул президент.

Зеленский рассказал детали удара РФ по энергетике Украины. Самая тяжелая ситуация сейчас – в Киеве. Многие дома без электро, тепло и водоснабжения.

«Важно, чтобы мир об этом не молчал. Россия не может быть на равных с другими странами мира, пока настроена только на убийства и издевательства над людьми. Сейчас все украинские чиновники, каждый ответственный за работу государственных институций, областных и местных властей, украинских энергетических компаний — все должны быть в Украине, работать, помогать людям и стараться стабилизировать ситуацию», — акцентировал президент.