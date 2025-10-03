Удары по энергетике: Зеленский рассказал подробности атак

Ракетный удар по Украине / © ТСН.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку, на которой заслушал доклады по защите и восстановлению украинских объектов энергетики, которые стали целями для ударов российской террористической армии.

Об этом он сообщил в своем вечернем обращении в пятницу, 3 октября.

Зеленский напомнил о ночном ударе российских террористов по украинской газовой инфраструктуре.

«Накануне отопительного сезона россияне ищут способы нанести больше вреда нашим людям», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский отметил, что во время удара по газовым объектам в ночь на 3 октября враг применил 35 ракет, в том числе баллистических. При этом только половину ракет удалось сбить.

«Непростая ситуация на Черниговщине после ударов дронами — в Славутиче, в Нежине, также в самом Чернигове. И на Сумщине. Уже вечером был удар баллистики в Донецкой области — тоже по энергетике. Краматорск, Славянск, Дружковка. Продолжается восстановление», — рассказал подробности президент.

По его словам, все люди, которые нуждаются в поддержке, должны ее получить.

«Это прямая ответственность руководителей на местах — от областного уровня до каждого города, до каждой громады. Ресурсы для такой помощи есть», — заверил Зеленский.

Ответные удары

Во время сегодняшней ставки украинский президент также выслушал доклады об ударах по российским объектам — по логистике и топливному комплексу.

«Я благодарен нашим воинам за меткость. Россия выбирает войну, Россия разрушает жизни наших людей и должна за это отвечать — дальнобойность наша будет увеличиваться», — пообещал он.

Зеленский отметил, что следствием атак украинских дронов стало то, что «страна-бензоколонка», как называют Россию, вынуждена импортировать бензин, в частности, из Китая и Беларуси.

«Это правильные результаты Службы безопасности Украины, наших Вооруженных Сил Украины, нашей разведки и наших украинских производителей оружия. Мы формируем сейчас детали в решениях по совместному производству оружия с нашими партнерами, это серьезные решения, с теми, кто помогает больше всего. Конкретные проекты, конкретная польза для нашей обороны. В перспективе будут и производства, локализованные в Украине. Производства, помогающие защите неба», — сообщил президент.

Напомним, в ночь на 3 октября Россия снова осуществила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину, целясь, в частности, по энергетической инфраструктуре. Под ударами врага оказались восемь областей: Харьковская, Одесская, Сумская, Днепропетровская, Киевская, Черкасская, Винницкая, Житомирская и Запорожская.