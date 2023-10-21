Удары по энергосистеме стали более циничными: министр рассказал о новой тактике окупантов

Россияне прицельно обстреливают бригады украинских энергетиков, пытающихся возобновить электроснабжение в некоторых населенных пунктах.

О коварной тактике окупантов рассказал в эфире национального телемарафона министр энергетики Герман Галущенко.

"Они ждут, пока выходят наши специалисты, начинают выполнять работы, и прицельно применяют артиллерию, дроны — в принципе, все, что у них есть в арсенале, для того, чтобы убивать энергетиков. При том, что они совершенно четко видят, что это не военные – это люди, которые просто возобновляют электроснабжение», – подчеркнул министр.

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По его словам, подобные случаи фиксируются в Донецкой, Сумской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областях.

"К сожалению, таких областей немало и, к сожалению, действия террористов одинаковы во всех этих областях. Идут сознательные обстрелы наших специалистов", - подчеркнул Герман Галущенко.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, одним из главных вопросов которого была защита объектов энергетики от российских ударов зимой.

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