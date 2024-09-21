Удары по Харькову и Кривому Рогу и взрывы в России: главные новости ночи 21 сентября 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Враг снова ударил по Харькову: вспыхнул пожар, есть потерпевшие дети Читать далее –>
- До 15 человек возросло количество пострадавших от обстрела Харькова Читать далее –>
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- Новый удар беспилотников по Торопцу Тверской области РФ: слышны взрывы Читать далее –>
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