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Удары по Харькову и Кривому Рогу и взрывы в России: главные новости ночи 21 сентября 2024 года

Удары по Харькову и Кривому Рогу и взрывы в России: главные новости ночи 21 сентября 2024 года

Враг снова атаковал сонных украинцев / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг снова ударил по Харькову: вспыхнул пожар, есть потерпевшие дети Читать далее –>
  • До 15 человек возросло количество пострадавших от обстрела Харькова Читать далее –>
  • Оккупанты попали по Харькову тремя авиабомбами, пострадали мирные жители: все подробности Читать далее –>
  • Вражеская атака на Кривой Рог: среди погибших — ребенок Читать далее –>
  • Новый удар беспилотников по Торопцу Тверской области РФ: слышны взрывы Читать далее –>

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