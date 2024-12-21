Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Удары по Харькову и Запорожью: главные новости ночи 21 декабря 2024 года

Удары по Харькову и Запорожью: главные новости ночи 21 декабря 2024 года

Ночью враг атаковал Харьков / Фото: t.me/dsns_telegram

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • В результате ударов беспилотниками по Харькову пострадали восемь человек, в том числе 12-летний ребенок Читать далее –>
  • Курахово: враг контролирует основную часть территории города — военный обозреватель Читать далее –>
  • "Кольчик дрона влетел в окно, прямо на мой матрас": очевидцы рассказывают последствия атаки на Запорожье Читать далее –>
  • Стало известно, сколько гражданских убила Россия с начала полномасштабного вторжения — ООН Читать далее –>
  • США в ООН обвинили Китай в решающей роли в помощи РФ в войне с Украиной Читать далее –>

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация