Удары по Харькову и Запорожью: главные новости ночи 21 декабря 2024 года

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

В результате ударов беспилотниками по Харькову пострадали восемь человек, в том числе 12-летний ребенок Читать далее –>

Курахово: враг контролирует основную часть территории города — военный обозреватель Читать далее –>

"Кольчик дрона влетел в окно, прямо на мой матрас": очевидцы рассказывают последствия атаки на Запорожье Читать далее –>

Стало известно, сколько гражданских убила Россия с начала полномасштабного вторжения — ООН Читать далее –>

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