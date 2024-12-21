Удары по Харькову и Запорожью: главные новости ночи 21 декабря 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В результате ударов беспилотниками по Харькову пострадали восемь человек, в том числе 12-летний ребенок Читать далее –>
- Курахово: враг контролирует основную часть территории города — военный обозреватель Читать далее –>
- "Кольчик дрона влетел в окно, прямо на мой матрас": очевидцы рассказывают последствия атаки на Запорожье Читать далее –>
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