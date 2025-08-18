- Дата публикации
Удары по Харькову: количество жертв и раненых возросло, объявлен траур (фото)
Двое из жертв российской атаки на Харьков — дети: девочка в возрасте 1,5 года и 16-летний парень.
Из-за атаки на Харьков дронами в ночь на 18 августа количество погибших возросло до семи, а пострадавших — до 20. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины и мэр Харькова Игорь Терехов.
Спасатели проинформировали, что достали из-под завалов в Харькове тело погибшей женщины. Терехов заявил, что обнаружено тело еще одной жертвы. Так, количество убитых в результате атаки беспилотниками возросло до семи. Двое из жертв — дети: девочка в возрасте 1,5 года и 16-летний парень.
Количество раненых сейчас достигает 20 человек, шестеро из которых — дети.
Чрезвычайники спасли из-под завалов мужчину и женщину.
Аварийно-спасательные работы и тушение пожара продолжаются. На месте обстрела работают около 140 спасателей и 39 единиц техники, в том числе — тяжелая инженерная и специальная. Привлечены пиротехнические, кинологические расчеты и психологи ГСЧС.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что 18 августа в регионе — День траура.
Напомним, поздно вечером 17 августа российская армия ударила баллистической ракетой «Искандер» по жилой многоквартирной застройке Индустриального района Харькова. «Прилет» произошел между многоэтажек. Сообщалось о раненых женщинах, мужчинах и ребенке.
Уже в ночь на 18 августа Харьков атаковали российские беспилотники. Вражеские дроны также попали в Индустриальном районе города. Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке. Сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших.