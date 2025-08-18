Удары по Харькову: количество жертв и раненых возросло, объявлен траур (фото)

Разрушения в Харькове в результате атаки 18 августа

Дополнено новыми материалами

Из-за атаки на Харьков дронами в ночь на 18 августа количество погибших возросло до семи, а пострадавших — до 20. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины и мэр Харькова Игорь Терехов.

Спасатели проинформировали, что достали из-под завалов в Харькове тело погибшей женщины. Терехов заявил, что обнаружено тело еще одной жертвы. Так, количество убитых в результате атаки беспилотниками возросло до семи. Двое из жертв — дети: девочка в возрасте 1,5 года и 16-летний парень.

Количество раненых сейчас достигает 20 человек, шестеро из которых — дети.

Чрезвычайники спасли из-под завалов мужчину и женщину.

Аварийно-спасательные работы и тушение пожара продолжаются. На месте обстрела работают около 140 спасателей и 39 единиц техники, в том числе — тяжелая инженерная и специальная. Привлечены пиротехнические, кинологические расчеты и психологи ГСЧС.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что 18 августа в регионе — День траура.

Разрушения в Харькове из-за российской атаки в ночь на 18 августа

Напомним, поздно вечером 17 августа российская армия ударила баллистической ракетой «Искандер» по жилой многоквартирной застройке Индустриального района Харькова. «Прилет» произошел между многоэтажек. Сообщалось о раненых женщинах, мужчинах и ребенке.

Уже в ночь на 18 августа Харьков атаковали российские беспилотники. Вражеские дроны также попали в Индустриальном районе города. Один из ударов пришелся по жилой многоэтажке. Сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших.