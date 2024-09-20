Удары по Харькову: куда попал враг и что известно о пострадавших

Попадание КАБов зафиксировано в Слободском и Основянском районах города.

В пятницу, 20 сентября, российская армия нанесла удары управляемыми авиабомбами по двум районам города Харькова. Известно о трех пострадавших.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

По его словам, попадание КАБов зафиксировано в Слободском и Основянском районах города.

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О пострадавших в Слободском районе пока нет информации, в Основянском районе три человека получили ранения. Об их состоянии пока не сообщается.

Напомним, около 17:00 20 сентября в городе Харькове раздались взрывы в результате атаки российской террористической армии.

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