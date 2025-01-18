Удары по Киеву и Запорожью: Зеленский отреагировал на вражеские атаки

Президент призвал и дальше давить на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удары по Киеву и Запорожью.

Об этом он написал в Телеграм.

"Под утро враг нанес удар баллистикой по центру Киева. Есть падение обломков. Известно о четырех погибших и трех раненых. Мои соболезнования родным и близким. Повреждены жилые дома, станция метро, магазины, кофейни и гражданская инфраструктура. Все службы продолжают ликвидировать последствия обстрела. Под ударом было и Запорожье. Известно о 10 пострадавших, другие люди могут находиться под завалами. Разрушена инфраструктура, повреждено жилье многих людей, магазины. Спасательная операция продолжается", - отметил президент.

Зеленский отметил, что "все, кто помогает российскому государству в этой войне, должны быть под таким давлением, чтобы оно было ощутимо не меньше, чем эти удары".

Напомним, что 18 января ВС РФ нанесли удар по Запорожью двумя баллистическими ракетами. Враг ударил по центру областного центра. 10 человек ранены в результате вражеской атаки на Запорожье. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт.

Удар потерпел и Киев. По последним данным, три человека погибли. Все об утренней атаке читайте в новости.

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