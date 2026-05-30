Удары по Киеву станут жестче: эксперт объяснил, что задумал Кремль

Атака на Киев 24 мая. / © Associated Press

Новые удары Российской Федерации по Киеву будут отличаться большим количеством ракет, которые кафиры способны применить за одну атаку.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в интервью Главреду.

По его словам, во время последнего массированного удара Россия не применяла Х-22. Эти ракеты, объяснил эксперт, хоть старые советские, но достаточно мощные.

«Боевая часть весом 960 кг. Ее носитель — стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Это единственное, чем Россия еще может нас удивить. Применив „Орешник“, Путин исчерпал все свои возможности», — добавил эксперт.

Впрочем, другим важным фактором, который изменится при ударах, — цели Кремля. Москва будет больше ориентироваться на террор против гражданского населения.

«Все находившиеся в Киеве военные предприятия разбомблены. Посмотрите хотя бы на удары 23-24 мая по Лукьяновке: они наносили Россию не по заводу, а по территории рынка и торгового центра. И это были целенаправленные удары», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Жданов отметил, что восстановить разрушенные зимой ТЭЦ в ближайшие полгода физически невозможно. Именно поэтому зимой проблемы с горячей водой и отоплением неизбежны. По словам Жданова, бить по ТЭЦ России уже нет смысла, ведь эти объекты потеряли стратегическое значение.

«Итак, новые атаки будут отличаться лишь двумя вещами: количеством ракет и изменением целей (в приоритете будут гражданские объекты и население, то есть Россия будет делать акцент на террор)», — подчеркнул Олег Жданов.

Атака на Киев 24 мая

Ночью против 24 мая российская армия массированно атаковала Киев — это был самый большой удар по количеству локаций. Россияне убили в городе трех человек, десятки получили различные травмы.

Наибольшие попадания по Киеву произошли на Лукьяновке. Пострадал сам вестибюль станции метро: там выбиты окна, двери и повреждены другие конструкции. В результате прямого удара полностью уничтожен рядом торгово-развлекательный центр «Квадрат». Произошел масштабный пожар на Лукьяновском рынке. Было повреждено помещение McDonald’s.

Кремль вызывающе утверждает, что мощные удары по Киеву стали якобы ответом на атаки, совершаемые Украиной по территории страны-агрессорки. Впрочем, отмечают аналитики ISW, это оправдание не соответствует исторической модели поведения России.

Дата публикации 11:38, 30.05.26

