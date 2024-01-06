Удары по командным пунктам в Крыму: на полуостров прибывают "спецборты" РФ — "АТЕШ"

После попадания украинских ракет по командным пунктам России в оккупированных Евпатории и Севастополе в Крым все чаще прибывают самолеты из специального летного отряда "Россия", обеспечивающего перевозку высоких должностных лиц РФ.

Об этом сообщили в субботу, 6 января, в партизанском движении "АТЕШ".

“За последние несколько дней было зафиксировано прибытие нескольких самолетов со “спецбортами”. Вероятно, это представители генштаба и главного управления ФСБ, целью которых является наказание ответственных, назначение виновных и поиск "предателей" за провал в обороне", — предположили украинские партизаны.

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Летний отряд, обслуживавший рейсы, напрямую подчиняется управлению делами президента РФ Владимира Путина.

“Руководство страны-террориста очень озабочено последними ударами СОУ по военным объектам в Крыму. Решили взять под свой непосредственный контроль оборону Крыма. Для них стала очевидной проблема со средствами ПВО на полуострове. Сегодняшний удар по аэродрому в Новофедоровке подтверждает эту проблему в очередной раз”, — говорится в сообщении.

По информации партизан, после попадания в командный пункт связи в Евпатории, у окупантов усугубились проблемы с системой распознавания целей "свой-чужой", что может привести к "дружескому огню" россиян по собственным целям и открывает окно возможностей для последующих ударов Сил обороны Украины.

Напомним, в ночь на 6 января украинские Вооруженные силы поразили российский аэродром "Саки" во временно аннексированном Крыму. Ранее, 4 января, украинские войска поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

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