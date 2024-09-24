Удары по многоэтажкам в Харькове: в одном из домов сквозная дыра

В результате ударов россиян КАБами по городу есть погибшие и раненые.

Днем во вторник, 24 сентября, россияне нанесли очередной удар КАБами по городу. Есть прилеты по жилым районам. Уже известно, что есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Число пострадавших увеличилось до пяти. Люди находятся под завалами. В одну из многоэтажек – прямое попадание. По меньшей мере 15 человек получили ранения. Число погибших увеличилось до трех человек", — сообщил Синегубов.

По меньшей мере, трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Мэр Харькова уточнил, что КАбы попали по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах города.

"В Киевском районе в жилом доме шесть пострадавших. Этажи в доме сложились с восьмого по третий", — сообщил Терехов.

Мэр добавил, что этот дом уже был обстрелян в начале войны. Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Но сегодня враг вторично ударил по нему КАБом.

"В самом пострадавшем подъезде дома в Киевском районе проживало 82 человека. Сейчас пытаемся со всеми ними установить связь, чтобы выяснить, могут ли быть люди под завалами", — сообщил Терехов.

Местные паблики пишут, что в результате попадания в одной из многоэтажек образовалась сквозная дыра.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

16:45. Количество пострадавших в Харькове увеличилось до 22 человек.

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