Удары по мостам Киева могут сказаться на ценах и работниках: прогноз экономиста

Мост в Киеве / © УНИАН

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После очередных атак врага с применением реактивных беспилотников по Южному мосту в Киеве возникли серьезные проблемы с передвижением между левым и правым берегами. Если такие обстрелы станут регулярными, то последствия ощутит не только транспортная система столицы, но и вся украинская экономика.

Об этом в интервью «УНИАН» рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований, экономист Иван Усс.

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Четыре главных риска: как удары по переправам изменят повседневную жизнь и цены

Эксперт объясняет, что дроны обычно не могут сразу разрушить крепкий мост. Однако из-за угрозы новых ударов властям придется временно ограничивать движение транспорта.

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Постоянные проблемы с переправами создают для города четыре главных риска:

Утрата времени и сил. Дорога на работу и домой может забирать на 1-2 часа больше. Поэтому люди будут быстро уставать и работать менее эффективно. Убытки для малого бизнеса. Из-за сложной логистики люди меньше будут ходить в кафе, магазины и заведения обслуживания. Бизнес будет терять прибыль, а город — налоги. Рост цен. Если грузовикам придется ездить по более длинным объездным путям, возрастут расходы на горючее. Эти дополнительные расходы заложат в стоимость товаров, что приведет к их удорожанию. Психологическое давление. Постоянное ожидание новых обстрелов истощает людей и заставляет предпринимателей откладывать инвестиции в развитие бизнеса.

Будет ли закрываться бизнес и угрожает ли киевлянам волна увольнений

Несмотря на сложности с логистикой, массовое закрытие предприятий экономист не прогнозирует. По его оценке, более 70% бизнесов будут продолжать работать, поскольку приостановка деятельности означает окончательную потерю клиентов.

Эксперт отметил, что волны массовых увольнений сразу ждать тоже не стоит — рынку понадобится время как минимум до конца осени, чтобы адаптироваться.

В то же время Иван Усс советует киевлянам по возможности переходить на отдаленный формат работы или рассматривать вариант аренды жилья на том же берегу Днепра, где расположено их рабочее место.

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Паромы или туннели под Днепром: как Киев обеспечит сообщение между берегами

Эксперт добавил, что если сообщение через мосты будет существенно усложнено, городу придется немедленно внедрять альтернативные пути. Идея строительства тоннеля под Днепром пока нереалистичная, поскольку это требует многих лет. Привлечение мостов за пределами столицы также приведет к огромным задержкам в пути.

Наиболее быстрым и эффективным решением аналитик считает запуск речного транспорта, паромных переправ и использование понтонов. Преимущество речных судов состоит в том, что они являются более мелкой целью для вражеских атак по сравнению со стационарными мостами.

Возможно ли полностью разрушить все мосты в Киеве

Иван Усс оценивает вероятность сценария с полным уничтожением всех киевских мостов как низкую. Чтобы добиться такого результата, России понадобится колоссальное количество средств поражения и одновременный запуск огромных роев дронов, которые пришлось бы оттянуть от других направлений фронта.

Кроме того, капитальный мост почти невозможно уничтожить только дистанционными ударами непосредственно с воздуха — необходим его физический подрыв на месте. Надежное прикрытие переправ системами ПВО способно свести к минимуму эффективность вражеских атак.

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Россия атакует мосты в Киеве — последние новости

Напомним, 1 октября, российский дрон типа «Шахед» попал в ограждение у проезжей части Южного моста в момент, когда по нему двигался поезд метро.

Также во время ночной атаки на Киев 2 октября зафиксировано новое попадание в Южный мост. Экстренные службы работают на месте.

К тому же, 2 октября, россияне нанесли еще один удар по Южному мосту в Киеве.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что полностью разрушить советские мосты в Киеве россиянам будет крайне тяжело, однако враг пытается существенно снизить их пропускную способность.

Следует заметить, что Южный мост в Киеве бомбят не просто так, это часть большего плана Путина: в ISW назвали цели.

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