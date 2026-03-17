Удары по "Новой почте", руины вместо домов и убитые люди: все о новой атаке РФ по Украине (фото, видео)

Последствия удара по терминалу «Новой почты» в Запорожье

В ночь на 17 марта Россия осуществила масштабную атаку, выпустив по Украине 178 беспилотников различных типов. Под ударом оказались логистические хабы, энергетические объекты и жилые дома в нескольких областях. Есть погибшие и много раненых.

Чем РФ атаковала Украину — отчет Воздушных сил

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 17 марта российская армия атаковала Украину 178 ударными дронами типа «Шахед», «Гербера», «Италмас» и других типов с разных направлений. Около 110 выпущенных беспилотников — это «Шахеды».

По состоянию на утро украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 154 вражеских дрона. Не обошлось без «прилетов»: зафиксировано попадание 22 беспилотников на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

Атака на Запорожье

Российские захватчики утром 17 марта нанесли удар по Запорожью. Над городом поднимается черный дым. Вражеский удар пришелся по инновационному терминалу «Новой почты" «СИЧ».

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил о восьми пострадавших работниках терминала: шестеро получили контузии, двое находятся в состоянии средней тяжести.

По данным Федорова, удар по Запорожью был нанесен двумя снарядами. Враг почти не нанес ущерб гражданской инфраструктуре, но повредил промышленную: логистический хаб одной из служб доставки. Все же были повреждены несколько многоэтажных домов, в части из них выбиты окна. Проводится ликвидация последствий атаки.

Последствия атаки на Запорожье (7 фото) © Новая почта

«Новая почта» уточняет масштабы повреждений и делает все возможное для скорейшего восстановления работы терминала.

«Сразу после атаки мы переключились на резервные логистические мощности, чтобы сохранить стабильность доставки. Процессы уже перестроены — команда работает в усиленном режиме. Мы продолжаем работать несмотря ни на что», — говорится в сообщении компании.

Федоров отметил, что российские оккупанты атакуют Запорожье и область четвертый день подряд. За это время были ранены 33 человека, двое — погибли.

Глава ОВА напомнил, что 16 марта враг нанес удар по энергетической инфраструктуре и оставил без света более 7500 абонентов. Однако уже в 18:00 в тот же день энергетики восстановили электроснабжение для всех потребителей.

Обстрелы Запорожской области

Федоров также сообщил, что в результате вражеских атак на Запорожскую область в течение предыдущих суток погиб один человек, еще десять получили ранения. Всего за сутки российские войска совершили 814 ударов по 35 населенным пунктам области.

Противник нанес 20 авиаударов по Беленькому, Любицкому, Лесному, Заливному, Гуляйпольскому, Долинке, Новоселовке, Копаням, Воздвижовке и Чаривному.

466 беспилотников различных типов (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Новониколаевку, Кушугум, Новоивановку, Беленькое, Новоалександровку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Степное, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычне, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Белогорье, Мирное, Гирке, Зеленое, Варваровку, Доброполье, Прилуки и Цветково.

Зафиксировано 5 ударов из реактивных систем залпового огня по Зализнычному, Варваровке и Мирному.

Еще 323 артиллерийских обстрела пришлись на Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Степное, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычне, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне, Белогорье, Варваровку, Зеленое, Доброполье и Прилуки.

Поступило 81 сообщение о повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры и транспорта.

Разрушенный дом в Запорожской области

Атака на Одесскую область

В ночь на 17 марта в Израиле Одесской области гремели взрывы, сообщалось об атаке беспилотниками.

Утром глава ОВА Олег Кипер проинформировал, что враг ударил по югу Одесской области, повредив объекты энергетической, промышленной и портовой инфраструктуры.

В результате ударов повреждены территории предприятий и часть оборудования. На местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Погибших и пострадавших нет.

Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением. Критическая инфраструктура переведена на резервные источники питания.

Последствия атаки на Одесчину (4 фото) © Олег Кипер / Одесская ОВА

Удары по Николаевской области

Российские войска 16 марта атаковали дроном автобус с людьми в Николаевской области. Транспорт перевозил работников предприятия в Куцурубской громаде. Пострадали 69-летний мужчина и 49-летняя женщина, которых госпитализировали. Сейчас раненые находятся в стабильном состоянии средней тяжести.

По данным главы Николаевской ОВА Виталия Кима, в тот же день захватчики нанесли удар ракетой типа «Искандер-М» по открытой местности Вознесенского района. Пострадавших нет. Оккупанты также трижды атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады.

А под утро 17 марта враг нанес удары, предварительно из РСЗО, по Очаковской громаде. Обошлось без раненых.

Обстрелы Сумской области

Российские войска продолжают обстреливать громады Сумской области. За сутки зафиксировано более 90 атак по 34 населенным пунктам в 19 территориальных громадах, сообщили в ОВА.

Информация о пострадавших:

в Садовской громаде в результате удара дрона по грузовику с зерном погиб 40-летний мужчина;

в Великописаревской громаде из-за атаки беспилотника на мотоцикл погиб 48-летний мужчина;

в Сумской громаде после ударов БпЛА ранены мужчины в возрасте 39, 43, 51 и 67 лет, а также женщины 30 и 56 лет;

в Шосткинской громаде в результате атаки дронов травмированы 46-летний мужчина и 46-летняя женщина;

в Речковской громаде ранения получил 61-летний мужчина.

Повреждения и разрушения:

в Шосткинской громаде получили повреждения многоквартирный дом, нежилое помещение, автомобиль и другие объекты гражданской инфраструктуры;

в Эсманьской громаде разрушены частные дома и объект гражданской инфраструктуры;

в Глуховской громаде повреждены жилой дом и нежилое помещение;

в Березовской громаде поврежден жилой дом;

в Ямпольской громаде получил повреждения объект гражданской инфраструктуры;

в Хутор-Михайловской, Середино-Будской и Ворожбянской громадах повреждены объекты гражданской инфраструктуры (в Ворожбянской также частный дом и админздание);

в Николаевской сельской громаде поврежден инфраструктурный объект;

в Сумской громаде получили повреждения многоквартирные дома, частные домовладения, автомобили, объекты инфраструктуры и нежилые помещения;

в Великописаревской громаде поврежден объект инфраструктуры и мотоцикл;

в Садовской громаде уничтожен грузовик;

в Речковской громаде поврежден частный жилой дом.

Обстрелы Харьковской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки российские войска обстреляли областной центр и 16 населенных пунктов региона. В результате вражеских ударов пострадали 10 человек.

Пострадавшие на Харьковщине:

в Харькове 34-летний мужчина получил острую реакцию на стресс, также ранения получили мужчины в возрасте 61, 52 и 54 лет. В селе Мартовое Печенежской громады пострадала 75-летняя женщина. В Просянке Кондрашевской громады травмированы две женщины в возрасте 84 и 70 лет и 74-летний мужчина. Вблизи села Мирное Шевченковской громады ранения получила 48-летняя женщина, а неподалеку Гороховатки Боровской громады — 65-летний мужчина. Кроме того, медицинскую помощь оказали 68-летнему мужчине, который был ранен 13 марта в селе Новоосиново Куриловской громады.

Оккупанты атаковали Харьков беспилотниками, под ударами оказались Шевченковский, Немышлянский и Салтовский районы города.

Противник активно применял различные виды вооружения: ракету (тип уточняется), 4 управляемые авиабомбы, 9 дронов типа «Герань-2», 1 дрон типа «Ланцет», 6 БпЛА типа «Молния», 6 FPV-дронов, 17 беспилотников (тип устанавливается).

Последствия атаки на село Рогань на Харьковщине / © Олег Синєгубов

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Харькове — выбиты окна в трех домах, повреждены предприятие, автомобиль и электросети;

в Богодуховском районе — три частных дома в Золочеве, еще два дома, хозяйственные постройки и электросети в селе Клиновая Новоселовка, а также многоквартирный дом в Светличном;

в Купянском районе — частный дом в Гусинке, автомобиль в Мирном, а также автомобили и карета экстренной медпомощи в Просянке;

в Изюмском районе — повреждены окна дома и придомовые постройки в Изюме, а также автомобиль в Гороховатке;

в Харьковском районе — повреждено предприятие в Мерефе и нежилое здание в Рогани;

в Чугуевском районе — частный дом в Мартовом, еще один дом и электросети в Старом Салтове, СТО и четыре автомобиля в Чугуеве, а также выбиты окна в домах в Зеленом Колодце.

Удары по Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что российские захватчики атаковали три района области дронами, артиллерией и авиабомбами. Были ранены два человека.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая и Червоногригорьевская громады. В результате обстрелов повреждено агропредприятие.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Покровскую и Украинскую громады. Там вспыхнул пожар, который уничтожил два частных дома, хозяйственные постройки и нежилое здание. Еще один жилой дом получил повреждения. Пострадала 63-летняя женщина.

В Богдановской громаде Павлоградского района разрушены два частных дома, еще три — повреждены. Также побиты автомобили. Ранения получила 30-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Последствия атаки на Днепропетровскую область

Обстрелы Херсонской области

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что за прошедшие сутки под ударами дронов, авиации и артиллерии оказались Антоновка, Камышаны, Молодежное, Надднепрянское, Приднепровское, Садовое, Дарьевка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаревка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Разлив, Томина Балка, Станислав, Александровка, Софиевка, Широкая Балка, Берислав, Змиевка, Раковка, Урожайное, Новокаиры, Золотая Балка, Украинка, Червоне, Пятихатки, Тягинка, Бургунка, Львов, Ольговка, Осокоровка, Веселое, Казацкое и Херсон.

Российские войска наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. В результате обстрелов повреждены две многоэтажки и шесть частных домов. Кроме того, разрушено пенитенциарное учреждение, поврежден газопровод, частный гараж и автомобили.

В результате российской агрессии погиб один человек, еще девять получили ранения, среди них — один ребенок.

В Херсоне сняли на видео, как российские дроны «охотятся» на гражданских, кружась над дворами города.

Новая атака России — когда ожидать

После нетипичной утренней атаки «Шахедами» на Киев 16 марта военный эксперт Олег Жданов предупредил о возможности повторных ударов в ближайшее время. Он пояснил, что оккупантам не нужна длительная подготовка для таких налетов, ведь достаточно нескольких ракет и до пяти десятков дронов. Эксперт призвал украинцев быть бдительными круглосуточно, поскольку враг пытается застать ПВО врасплох в любое время суток.