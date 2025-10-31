Удары по НПЗ России: Малюк раскрыл новые детали

Василий Малюк

С начала года Силы обороны Украины нанесли около 160 успешных поражений объектов нефтедобычи и нефтепереработки на территории РФ.

Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

«Если брать за сентябрь и октябрь текущего года — это 20 объектов. Среди них — шесть нефтеперерабатывающих заводов, два нефтяных терминала, три нефтебазы и девять нефтеперекачивающих станций. Это привело к дефициту более 20% на внутреннем рынке нефтепродуктов. До простоя 37% мощностей нефтеперерабатывающих. А также к дефициту в 57 регионах РФ нефтепродуктов и запрету экспорта бензина до конца этого года», — отметил Малюк.

По его словам, речь идет именно о законных целях. Поскольку 90% бюджета Министерства обороны РФ — это нефтедобыча, нефтепереработка — это 90% бюджета Министерства обороны РФ.

Напомним, в последнее время СБУ успешно атаковала, по меньшей мере, 12 нефтеперерабатывающих заводов в России, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник. Эта цифра не учитывает операцию Главного управления разведки Минобороны Украины, которое также осуществляет удары по российским НПЗ.