Удары по НПЗ России: Юсов прокомментировал данные Reuters о последствиях

По данным Reuters, дальнобойными ударами Украины выведены 17% мощности нефтепереработки России. В ГУР подтвердили эту информацию.

Об этом сказал спикер ГУР МО Андрей Юсов в интервью «Новости Live».

«Reuters пишет, потому что Reuters знает. Мы видим, это нескрываемая информация. Здесь не нужно какой-либо закрытой аналитики. Все данные мониторинга открыты», – подчеркнул Юсов.

Как отмечает он, известно количество поражений и есть объективная фиксация. В частности, сами граждане Российской Федерации любезно выставляют и показывают кадры, подтверждающие удары.

"Очереди на заправках также все видят. Что можем подтвердить из закрытых перехватов тех, что в отдельных подразделениях оккупантов действительно вводится уже ограничение на горюче-смазочные материалы", - заключил Юсов.

Ранее Силы обороны поразили 2 нефтяных объекта РФ . Речь идет о Рязанском нефтеперерабатывающем заводе в России и нефтебазе в оккупированном Луганске.

«Нефтяная наливайка 17,1 млн т в год. 1 из 4 крупнейших НПЗ РФ», — отметил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадяр».

Также бойцы 14-го полка ССС ударили по «Луганской нефтебазе». Последствия в виде дефицита бензина уже ощутимы. В сети постоянно появляются видеоролики с очередями на заправки.