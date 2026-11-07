Удары по подстанциям, разрушенные дома и погибшие: что известно о последствиях массированной атаки РФ

Массированная атака на Украину 7 ноября — погибшие и удары по энергетике

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В ночь на 7 ноября Россия совершила массированную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и беспилотники. Под ударами оказались Киев и ряд областей. В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие, повреждены жилые дома, объекты энергетики и гражданской инфраструктуры.

ТСН.ua собрал главное о последствиях массированной атаки на Украину 7 ноября.

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Киев: шесть пострадавших, поврежденные дома и Северный мост

В ночь на 7 ноября российские войска атаковали Киев ракетами и беспилотниками. В результате ударов пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. В столице повреждены жилые дома, детский сад и Северный мост, а из-за проблем с электроснабжением возникли перебои в работе транспорта.

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В Соломенском районе частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома. Еще в нескольких домах взрывная волна выбила окна. Также повреждено двухэтажное здание на территории детского сада. На одном из объектов спасатели потушили пожар грузовика и нежилого здания.

В Дарницком районе российский беспилотник попал в двухэтажный частный дом, где возник пожар. В Святошинском районе спасатели ликвидировали возгорание мусора на территории заброшенной промзоны и локализовали небольшой пожар на крыше нежилого здания.

Одним из последствий атаки стало повреждение Северного моста. По словам мэра Виталия Кличко, несколько ракет попали в мост, повредив дорожное покрытие, троллейбусную контактную сеть и линию электропередачи. Взрывная волна также повредила пять грузовиков, которые стояли на расположенной рядом парковке.

Движение по Северному мосту перекрыто в обоих направлениях. В связи с этим столичные автобусы № 21, 73, 101, 29-ТР, 30-ТР, 31-ТР и 47-ТР временно курсируют по измененным маршрутам. Часть транспорта направили в объезд через Подольский мостовой переход.

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В то же время из-за повреждений энергетических объектов в Киевской и Житомирской областях в столице сложилась сложная ситуация с электроснабжением. По словам мэра Виталия Кличко, это также сказывается на работе систем тепло- и водоснабжения. Энергетики и коммунальщики работают над стабилизацией ситуации.

Из-за нестабильного напряжения в электросети возможны перебои и в работе столичного метро. В КГГА сообщили, что движение поездов на всех линиях восстановлено, однако не исключают временных остановок, увеличения интервалов и кратковременных перебоев в работе эскалаторов.

Россия атаковала Киевскую область

В Киевской области в результате массированной атаки российских ракет и беспилотников были повреждены жилые дома, предприятия и объекты энергетики. Разрушения зафиксированы в пяти районах области.

Как сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко, в больнице умер мужчина, получивший тяжелые ранения во время российского нападения на Броварской район накануне вечером.

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По его данным, в Броварском районе повреждены 10 частных домов, административное здание, 11 автомобилей, помещение АЗС, автосалон, две СТО, производственно-складские помещения и два предприятия.

В Бучанском и Обуховском районах повреждены энергетические объекты, в Бориспольском — объект инфраструктуры. В Белоцерковском районе взрывная волна выбила окна в четырёх частных домах.

По информации ГСЧС, в селе Богдановка Броварского района российский беспилотник попал в частный дом. В результате удара возник пожар, а под завалами оказалась супружеская пара. Женщина 1960 года рождения выбралась самостоятельно, а её мужа 1951 года рождения спасли спасатели. Оба получили травмы.

В то же время в ДТЭК сообщили, что россияне атаковали один из энергетических объектов компании. Из-за значительных повреждений часть Броварского района осталась без электроснабжения. Энергетики предупреждают, что восстановление займет время, а воздушные тревоги и угроза повторных ударов затрудняют ремонтные работы.

На местах атак продолжаются работы по ликвидации последствий и фиксации повреждений.

Последствия ударов по Винницкой области

В Винницкой области российские войска ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры. В результате ударов пострадал один человек, также зафиксированы повреждения гражданских объектов.

Как сообщила глава Винницкой областной государственной администрации Наталья Заболотная, пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии. Медики оказывают ей необходимую помощь.

По словам Заболотной, в ходе атаки были повреждены здание пожарной части и территория местного рынка. Огонь уничтожил частные автомобили и торговый киоск, в зданиях выбило окна.

В ГСЧС уточнили, что в результате обстрела также пострадала спасательная техника. На момент атаки сотрудники подразделения находились в укрытии, поэтому никто из них не пострадал. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания.

Враг нанёс удар по Житомирской области

В Житомирской области российские войска атаковали объекты энергетической и топливной инфраструктуры. В регионе продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов.

Как сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, в ходе комбинированной воздушной атаки, начавшейся вечером 6 ноября, под ударами оказались объекты в Житомирской и Звягельской общинах.

По его словам, спасатели потушили пожары в местах попаданий, а энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Отдельно в ГСЧС сообщили, что в результате российского удара возник пожар на объекте топливной инфраструктуры в Звягельском районе. Пожар ликвидировали 34 спасателя с помощью 13 единиц техники.

Атака на Житомирскую область

Атака на Житомирскую область

Последствия атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 7 ноября российские войска нанесли удары по четырём районам Днепропетровской области. В результате ударов погиб один человек, ещё четверо получили ранения, в том числе один ребёнок.

По последним данным ГСЧС, в Павлограде повреждены многоквартирные жилые дома, предприятие, автомобили и хозяйственные постройки. В результате обстрелов возникли пожары, которые спасатели ликвидировали.

Ранее глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа сообщил, что в результате атаки беспилотников на Павлоград пострадали три человека. В частности, 32-летний мужчина был госпитализирован в состоянии средней тяжести, а 38-летняя женщина и 11-летняя девочка будут лечиться амбулаторно. Кроме того, по данным ОГА, ночью над областью было сбито 12 российских беспилотников.

Как сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук, в Новоалександровской и Николаевской общинах Днепровского района зафиксированы повреждения инфраструктуры.

В Никопольском районе россияне атаковали с помощью FPV-дронов Никополь, Марганецкую, Червоногригоровскую и Мировскую общины. Повреждены частный дом и объекты инфраструктуры. Кроме того, под удар попала инфраструктура Новопольской общины Криворожского района.

Сколько ракет и дронов сбила ПВО

В ночь на 7 ноября российские войска совершили комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и 172 беспилотника. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 153 воздушные цели.

По информации Воздушных сил ВСУ, россияне применили ракеты «Искандер-М», «Циркон», KN-23 и С-400, которые запускали из Брянской и Воронежской областей РФ. Также враг нанёс удары с помощью беспилотников Shahed, «Гербера» и «Пародия». Среди 172 дронов 137 были реактивными. Основным направлением удара стала Киевская область.

По предварительным данным военных, по состоянию на 09:00 украинская ПВО сбила или перехватила четыре ракеты и 149 беспилотников, из которых 117 — реактивные.

В то же время Воздушные силы зафиксировали попадания российских средств воздушного нападения в 24 точках, а падение обломков сбитых целей — ещё в десяти. На момент публикации сводки несколько вражеских дронов оставались в воздушном пространстве Украины, поэтому боевая работа продолжались.

Зеленский отреагировал на массированную атаку на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главной целью российской атаки в ночь на 7 ноября вновь стала энергетическая инфраструктура. По его словам, российские войска применили 172 беспилотника и 36 баллистических ракет, все ракеты были направлены на Киев и Киевскую область.

Как заявил глава государства, в Киевской области под удар попали подстанции, соединяющие Ровенскую и Хмельницкую АЭС со столицей и центральными регионами Украины. Также повреждены подстанции в Винницкой, Житомирской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Зеленский отметил, что в Киеве сложилась сложная ситуация с электро-, водо- и теплоснабжением. В столице повреждены жилые дома, Северный мост и частично разрушен детский сад. В целом, по словам президента, под ударами оказались Киев и еще 12 регионов. Пострадали девять человек, среди которых один ребенок.

Президент также призвал США усилить поддержку Украины. В частности, он подчеркнул важность двухпартийной поддержки в Конгрессе, ужесточения санкций против России и дальнейшей помощи Украине.

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