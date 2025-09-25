Удары по полигонам: "Осман" назвал единственный выход, как обезопасить учебные центры

Военный объяснил, почему полигоны следует переместить на запад страны / © СБУ

Учебные центры Сил обороны, где тренируют мобилизованных, следует перенести на запад страны.

Такое предложение высказал украинский военный батальон «Айдар», Станислав Бунятов с позывным «Осман», комментируя последний удар РФ по полигону в Черниговской области.

Он подчеркнул, что у врага есть четкая информация о размещении рекрутеров в определенных местах. Украинское командование к таким объектам относится как к объектам в тылу.

«А пока они „в тылу“, над их защитой от разведывательных дронов как следует не работают. Идя дальше, могу сказать, что подобных расчетов не хватает не только для защиты таких объектов, но и для прифронтовых территорий. Еще дальше: для защиты подобных объектов от ракет нужно ПВО, которого в нашей стране очень мало», — говорит военный.

Что предлагает Бунятов

«Осман» предлагает максимально рассредоточить личный состав рекрутов: проводить питание в блиндажах, обучать в группах по 10-15 человек и т.д.

«Но для этого не хватает инструкторов и старших на местах: сейчас один инструктор, дай бог, на 50 человек. Почему военные с ограничениями для службы не желают служить на полигонах? — из-за низкой заработной платы», — заметил он.

Лучший вариант, по мнению Бунятова, — переместить учебные центры на запад страны.

«И разведывательных дронов будет меньше, и появится возможность сбить ракету на пути», — подытожил он.

Напомним, в среду, 24 сентября, враг снова нанес комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ.

Перед тем, 12 августа РФ также нанесла ракетный удар по полигону Сил обороны.

ТСН.ua объяснил, почему трагедии повторяются и кто должен понести ответственность.