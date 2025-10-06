Удары по России: Зеленский намекнул на применение украинских ракет "Фламинго"

Владимир Зеленский / © Getty Images

В последние дни Украина применяет исключительно украинские изделия. И речь идет не только о дронах.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов.

«И по тем попаданиям, я думаю, можно понять людям из тех фрагментов, которые есть в социальных сетях, где есть применение дронов, а где применение не дронов. И я хотел бы за это поблагодарить не только воинов, но и производителей, которые сделали соответствующие шаги. Мы ожидаем больше возможностей, но они зависят от финансовых возможностей», — отметил он.

Также Зеленский прокомментировал возможности производить объем ракет и дронов в 2026 году на 35 миллиардов.

«На сегодняшний день это наше понимание, мы считаем, что это реальность, в которой мы есть, мы считаем, что мы действительно увеличили наши возможности. Это зависит от этой суммы, будут ли соответствующие деньги, откуда эти деньги могут быть», – отметил президент.

Как подчеркивает украинский лидер, у нас есть 30 двусторонних соглашений, в большинстве которых есть понятный финанс.

«Кстати, Германия одна из крупнейших донаторов помощи вооруженной не только на год, и в сделках там есть и гуманитарная помощь, и помощь нашей армии и производству. У нас таких, я бы сказал, несколько стран в Европе, не все, но есть несколько стран, которые действительно очень помогают Украине», — говорит глава государства.

Это часть бюджета, который Украина будет использовать на нашу дальнобойность.

"Не только дальнобойность, но и соответствующие дроны, которые используют наши военные на фронте", - добавил Зеленский.

Ранее речь шла о том, что Украина начала использовать крылатые ракеты FP-5 «Фламинго» . Ключевые характеристики:

могут лететь всего в 50 метрах над землей

имеют дальность полета более 3000 км.

огромную ударную силу благодаря боеголовке в 1150 кг.

В перспективе выход кампании DeepStrike Украины на новый уровень разрушительной силы. Это произойдет, если Фламинго сможет прорвать российскую противовоздушную оборону. Так, дальность полета ракеты позволяет обманывать ПВО путем постоянного изменения вектора полета в свою цель.