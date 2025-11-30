Удары по Саратовскому НПЗ и объектам в Крыму: Свитан объяснил, чем они важны

Атака на Россию / © ТСН.ua

Недавно дроны ударили по Саратовскому НПЗ и ряду военных объектов во временно оккупированном Крыму. Украине удается системно давить на РФ.

Об этом рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Чем особая атака в ночь на 28 ноября

Дело в том, что Саратовский НПЗ расположен не так далеко от аэродрома Энгельс-2. Там находится стратегическая авиация врага, с помощью которой запускают ракеты по Украине. Также туда недавно переместили ряд тактической авиации – Су-34, Су-35.

«Для нас важно добраться до специальной инженерной службы, обслуживающей ракеты. Также в составы горюче-смазочных материалов, топливо в которые поставляют именно из Саратовского НПЗ. Это была комплексная атака», – отметил Свитан.

Еще один успешный удар пришелся на аэродром «Саки», где удалось уничтожить ряд разных объектов. В частности, там выбили ряд объектов ПВО, ангар с беспилотниками «Форпост» и «Орион», командно-диспетчерский пункт и т.д.

«Сложность этой операции показала, что их начали выполнять толковые авиационные специалисты. Сначала был удар по теплоэлетростанции, питающей оборудование на аэродроме. Затем добрались до ПВО, а уже дальше ударили по месту хранения беспилотников. Это хорошо подготовленная операция», - сказал Свитан.

Напомним, ВСУ в ночь на 28 ноября поразили Саратовский НПЗ в России.

«Зафиксирована серия взрывов, после которых в районе цели наблюдался пожар. Результаты попаданий уточняются», — говорится в сообщении.