"Удары по центрам принятия решений": эксперт оценил шансы РФ

Военный эксперт Иван Ступак / © ТСН

Удары российских захватчиков по так называемым центрам принятия решений в Украине пока маловероятны.

Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак.

«Я думаю, сейчас невероятный (такой удар — ред.). Во-первых, такая информация у россиян есть с первого дня. Почему? Потому что эти постройки построены во времена Советского Союза. Это раз. Говорить, что они к чему-нибудь готовятся, это неправда. А во-вторых, 95 метров, как там сказано, — глубина этих сооружений. Они строились для того, чтобы выдержать ядерный удар», — сказал он.

В-третьих, эксперт не исключает, что эта новость появилась для того, чтобы хоть как-то перебить происходящее сейчас вокруг бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, Ступак подчеркнул, что у России нет оружия, которое может достать помещений на 90 метров в глубину.

«Откровенно скажу, я даже не слышал о таком оружии. Она есть у американцев. При русских даже упоминаний не было, что у них есть. Есть там бомбы, но вот так, чтобы 95 метров, ну только у американцев. Есть там трехтонные огромные бомбы, противобункерные. Я еще раз уверен, что это сооружение строилось капитально — с бетоном, с арматурой. Советский Союз, они ведь ядерной войны боялись», — объяснил эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что специалисты Главного управления разведки Минобороны получили документы, свидетельствующие о подготовке Россией новых ракетно-дроновых ударов по территории Украины. По словам главы государства, среди целей, рассматриваемых РФ, — так называемые центры принятия решений.

