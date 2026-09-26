Удары по Украине зимой: эксперт сказал, сколько ракет накопила РФ

Россия может накапливать ракеты / © Associated Press

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РФ способна складировать баллистические ракеты и дроны, готовясь к ударам по энергетике зимой.

Об этом авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал в эфире, оценивая текущие темпы российского производства.

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По его данным, среди имеющегося арсенала — более 500 «Ониксов», более 450 «Калибров», более 400 ракет С-400, более 100 «Искандеров» и «Цирконов», а также Х-101, КН-24 и «Кинжалы».

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«В то же время РФ способна производить до 200 крылатых и баллистических ракет в месяц, а использует меньше, чем производит», — отметил он.

По оценке авиационного эксперта, по меньшей мере, две трети нынешнего запаса Москва хранит как неприкосновенный резерв, поэтому к началу зимы может дополнительно накопить несколько сотен ракет для ударов по критической инфраструктуре.

Ранее аналитики сообщили, что российские войска, вероятно, используют небольшое количество северокорейских баллистических ракет KN-23 при атаках на Украину. Таким образом, Москва пытается испытать эти ракеты на практике и повысить точность их наведения.

Между тем, Украина готовится к самой сложной зиме с начала вторжения. Из-за возможных обстрелов и нехватки ПВО люди запасаются дровами и планируют переезд в села, а правительство ищет поддержку на Западе.

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