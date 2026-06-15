Удары по водоснабжению — куда может бить Россия и к чему готовиться киевлянам

Украинцам следует готовиться к возможному прекращению водоснабжения / © Pixabay

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Повреждение системы водоснабжения может превратиться в одну из основных летних угроз для жителей Киева.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

«Враг будет пытаться оставить Киев без воды и к этому нужно готовиться каждому киевлянину. Если в случае со светом преимущественно у всех уже есть EcoFlow и подобные зарядные станции, то в других случаях нужно тщательно готовиться», — сказал он.

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Эксперт советует киевлянам без паники запасаться на несколько дней: около 2 литров питьевой воды на человека в сутки и 3–4 литра технической.

Россияне могут бить по водоснабжению — что известно

СМИ сообщали, что Российская Федерация готовится к ударам по объектам водоснабжения в Украине. В случае повреждения миллионы людей в разных городах страны будут получать воду по расписанию.

Вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира также отмечает, что целями россиян действительно могут быть объекты водозабора и насосные станции. По его словам, основная уязвимость водных сетей — отсутствие резервных систем забора воды, которые могли бы стать альтернативой случаю разрушения действующей системы.

«Насосы сложно найти (для замены), а ремонт займет недели», — сказал он.

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Какие регионы в зоне риска

В основной зоне риска — десять областей: Луганская, Донецкая, Черниговская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская, Николаевская и Херсонская, а также столица — Киев.

Новые цели РФ для атак

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что новые цели РФ для атак не являются объектами энергетики. Летом российские оккупанты планируют бить по логистике, а также системе водоснабжения.

«Судя из документов, полученных от разведки, русские будут бить по логистике — по железной дороге и другому. Речь идет и о серьезных инфраструктурных вещах — мостах, дамбах, гидроэлектростанциях, а также о насосных станциях, поставках питьевой воды и т.д.», — отмечал Зеленский.

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