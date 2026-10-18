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Удары по Запорожью: есть погибшие, разбитые автомобили и дома (фото)
Оккупанты снова терроризировали Запорожье — город приходит в себя после мощной атаки.
Ночью россияне нанесли два удара по Запорожью. Погибла женщина.
О последствиях атаки сообщил глава ОВА Михаил Семикин.
«К сожалению, погибла 27-летняя женщина. Еще два человека ранены — 58-летняя женщина и 6-летняя девочка», — отметил он.
Кроме того, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.
Коммунальные службы работают на местах ударов, убирают обломки и помогают людям.
Напомним, российская армия нанесла удар баллистической ракетой по Харькову, а также атаковала Полтаву беспилотником. В Харькове пострадали, по меньшей мере, четыре человека. В Полтаве в результате попадания вражеского БпЛА погиб человек, еще двое получили травмы.