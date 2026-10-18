Удары по Запорожью: есть погибшие, разбитые автомобили и дома (фото)

Последствия атаки / © Запорожская ОВА

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Ночью россияне нанесли два удара по Запорожью. Погибла женщина.

О последствиях атаки сообщил глава ОВА Михаил Семикин.

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«К сожалению, погибла 27-летняя женщина. Еще два человека ранены — 58-летняя женщина и 6-летняя девочка», — отметил он.

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Последствия атаки / © Запорожская ОВА

Кроме того, в результате атаки повреждены два многоквартирных дома, 18 автомобилей и здание учебного заведения.

Коммунальные службы работают на местах ударов, убирают обломки и помогают людям.

Последствия атаки / © Запорожская ОВА

Напомним, российская армия нанесла удар баллистической ракетой по Харькову, а также атаковала Полтаву беспилотником. В Харькове пострадали, по меньшей мере, четыре человека. В Полтаве в результате попадания вражеского БпЛА погиб человек, еще двое получили травмы.

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