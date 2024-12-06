Удары по Запорожью и Кривому Рогу: Зеленский сказал, что действительно нужно Путину

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по гражданским объектам в Запорожье и Кривом Роге, нанесенные российской террористической армией в пятницу, 6 декабря, красноречивым свидетельством того, что на самом деле нужно Путину.

В своем Telegram-канале глава государства опубликовал видео с места ударов.

"Слова из России ничего не значат, но ее бомбы и ракеты все говорят очень красноречиво", — написал он.

Зеленский подчеркнул, что такие удары свидетельствуют о том, что Путину не нужен реальный мир.

"Ему [Путину] нужна только возможность вот так поступать с любой страной – бомбами, ракетами, всем другим насилием. Только силой можно этому противостоять. И только благодаря силе можно установить реальный мир”, — подытожил украинский президент.

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