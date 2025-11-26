Удары по Запорожью повредили редакции "Суспільного" (фото)

Общественное Запорожье

Реклама

Вечером 25 ноября российская армия нанесла очередной удар по Запорожью, в результате которого пострадало здание редакции Общественное Запорожье.

Об этом говорится в сообщении редакции.

Как сообщается, к счастью, в момент атаки в помещении никого из работников не было. Команда вещателя сейчас оценивает масштабы нанесенного ущерба.

Реклама

Кроме редакции, разрушениям подверглись и жилые районы. Повреждены многоэтажные дома, частные дома и общежитие в разных частях города. В результате ударов вспыхнули несколько пожаров, на местах работали спасатели.

Последствия обстрела

По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере 19 человек. Информация уточняется.

Последствия обстрела

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 26 ноября российская оккупационная армия атаковала Запорожье, нанеся 11 ударов

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Рекордное количество взрывов в Запорожье! Горел весь город! Более полусотни поврежденных домов!