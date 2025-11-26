ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
86
Время на прочтение
1 мин

Удары по Запорожью повредили редакции "Суспільного" (фото)

Во время очередного российского обстрела Запорожья пострадала редакция Общественного.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Общественное Запорожье

Общественное Запорожье

Вечером 25 ноября российская армия нанесла очередной удар по Запорожью, в результате которого пострадало здание редакции Общественное Запорожье.

Об этом говорится в сообщении редакции.

Как сообщается, к счастью, в момент атаки в помещении никого из работников не было. Команда вещателя сейчас оценивает масштабы нанесенного ущерба.

Кроме редакции, разрушениям подверглись и жилые районы. Повреждены многоэтажные дома, частные дома и общежитие в разных частях города. В результате ударов вспыхнули несколько пожаров, на местах работали спасатели.

Последствия обстрела

Последствия обстрела

По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере 19 человек. Информация уточняется.

Последствия обстрела

Последствия обстрела

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 26 ноября российская оккупационная армия атаковала Запорожье, нанеся 11 ударов

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Рекордное количество взрывов в Запорожье! Горел весь город! Более полусотни поврежденных домов!

Дата публикации
Количество просмотров
86
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie