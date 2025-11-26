- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 1 мин
Удары по Запорожью повредили редакции "Суспільного" (фото)
Во время очередного российского обстрела Запорожья пострадала редакция Общественного.
Вечером 25 ноября российская армия нанесла очередной удар по Запорожью, в результате которого пострадало здание редакции Общественное Запорожье.
Об этом говорится в сообщении редакции.
Как сообщается, к счастью, в момент атаки в помещении никого из работников не было. Команда вещателя сейчас оценивает масштабы нанесенного ущерба.
Кроме редакции, разрушениям подверглись и жилые районы. Повреждены многоэтажные дома, частные дома и общежитие в разных частях города. В результате ударов вспыхнули несколько пожаров, на местах работали спасатели.
По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере 19 человек. Информация уточняется.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 26 ноября российская оккупационная армия атаковала Запорожье, нанеся 11 ударов
на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Рекордное количество взрывов в Запорожье! Горел весь город! Более полусотни поврежденных домов!