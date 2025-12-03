- Дата публикации
Удары радиоуправляемыми "Шахедами": эксперт оценил опасность и дал совет украинцам
В Украине уже фиксируют случаи применения россиянами «Шахедов» с радиоуправлением.
Угроза от радиоуправляемых «Шахедов» присутствует. Но сейчас удары единичны.
Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил Валерий Яковенко, соучредитель и управляющий партнер DroneUA.
«Враг пытается действительно нанести наибольший вред, и фактически целенаправленно пытается поразить те или иные подразделения или объекты своим радиоуправляемым оборудованием, это просто расширение определенной колл-зоны и увеличение покрытия опасного оборудования на тех или иных участках», — отмечает он.
Всё зависит от того, какие технологии будут применяться и насколько наша ПВО качественно будет противодействовать этому.
Он также подчеркнул, что пока это единичные случаи, при этом важно недооценивать врага.
«Главное — это следить за сигналами воздушной тревоги и бонить собственную жизнь и здоровье. Ибо враг, мы знаемо, ставит целью уничтожение всего украинского. Эти опасности есть. Но нужно четко понимать, что Украина борется с тем, чтобы их аннулировать», — заключил Яковенко.
Ранее речь шла о том, насколько украинское ПВО может противодействовать «Шахедам» с ракетой. Как известно, РФ все активнее пытается усложнить сбивание своих дронов, добавляя в них новые элементы вооружения. Этим и объясняется появление ракеты Р-60 на Шахеде.
Поэтому Украине важно искать решения для нейтрализации этой угрозы — усиливать ПВО и укреплять собственный ВПК.
Как отметил генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, «Шахеды» с ракетами Р-60 теоретически могут атаковать украинские вертолеты и другие воздушные цели. Однако есть другой нюанс: из-за дополнительного веса дрон должен быть медленнее, а это, в свою очередь, дает украинской противовоздушной обороне возможность его уничтожать.