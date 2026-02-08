ТСН в социальных сетях

Украина
105
1 мин

Удары РФ по энергетике: как выглядят объекты после обстрелов в морозы

Энергетики продолжают ликвидацию последствий массированных ударов РФ.

Катерина Сердюк
Удары РФ по энергетике

Россияне в январе-феврале нанесли массированные обстрелы по энергетике Украины. Показали, как выглядят энергообъекты Украины после атак в рекордные морозы.

Кадры обнародовало Минэнерго .

Разрушения на энергетических объектах Украины значительны, поэтому специалисты работают над восстановлением поврежденного оборудования. В ведомстве подчеркивают: энергетики работают непрерывно, чтобы потреблять потребителей, находящихся без электро- и теплоснабжения.

«Без пауз и выходных. Они не ждут хорошей погоды. Они возвращают свет и тепло в наши дома», — говорится в сообщении.

В Минэнерго поблагодарили энергетики, работающие в сверхсложных условиях 24/7.

Ранее в МИДе Латвии отреагировали на удары РФ по энергетическому сектору Украины. Так, глава ведомства Бойба Браже отметила: это попытка заморозить украинцев до смерти.

«РФ атаковала энергетический сектор Украины – высоковольтные линии электропередачи и ключевые подстанции. Это уже повлияло на производство атомной энергии. Речь идет о терроре против народа Украины с целью заморозить его до смерти», — подчеркнула Браже.

105
