Удары РФ по энергетике: какие графики будут действовать 15 марта

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме Украины

Энергетики сообщили, что 15 марта во всех областях Украины вводятся графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Такие мероприятия будут действовать в вечернее время - с 17:00 до 23:00. Причиной ограничений стали повреждения энергетической инфраструктуры после российских ракетных и дроновых атак.

Украинцев призывают рационально пользоваться электроэнергией и по возможности переносить активное энергопотребление на дневные часы — с 11:00 до 16:00. Важно также не включать одновременно несколько мощных электроприборов в вечерний период, когда нагрузка на систему самая большая.

В то же время специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому граждан просят следить за обновлением на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Напомним, в Киеве и области после ночной массированной атаки РФ зафиксировали перебои с электроснабжением . Проблемы со светом возникли из-за последствий обстрела и повреждения энергетической инфраструктуры. Энергетики работали над стабилизацией ситуации и восстановлением электроснабжения

Ранее мы сообщали, что Украина ищет оборудование для возобновления ТЭЦ в ЕС. Специалисты провели инспекцию восьми комиссированных теплоэлектроцентралей в странах Европейского Союза, чтобы определить оборудование, которое можно использовать для ремонта энергетической инфраструктуры. Часть необходимых компонентов Украина официально пригласила для передачи.