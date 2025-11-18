Удары РФ по энергетике: какие графики отключений будут действовать 18 ноября

Отключение света

Реклама

Энергетики отчитались о ситуации в сети по состоянию на 18 ноября. Так, из-за последствий ракетно-дроновых ударов России есть обесточенные потребители. В большинстве регионов будут действовать графики почасовых отключений.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Ситуация в энергосистеме

Как отмечается, есть обесточенные потребители в Днепропетровской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы начались там, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Реклама

«Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу», — констатировали в ведомстве.

Продолжают ощущаться и последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак. Поэтому в большинстве регионов Украины сегодня продолжают применяться меры ограничения потребления. Так что графики почасовых отключений объемом от 1,5 до 4 очередей будут действовать до конца суток.

«Во всех регионах, где применяются почасовые отключения, действуют также графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса», — заключили в «Укрэнерго».

Напомним, специалисты спрогнозировали, сколько могут продолжаться графики ограничений электроснабжения.

Реклама

Отключение света в Украине может продолжаться всю зиму. К сожалению, следует готовиться и к такому сценарию.

«Потенциально это возможно. Война не окончена. Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи вместе с владельцами объектов генерации — делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены», — ответил председатель правления НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко.