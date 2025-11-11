ТСН в социальных сетях

Украина
87
1 мин

Удары РФ по энергетике: какие области находятся без света

Утром 11 ноября обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
За прошедшие сутки РФ нанесла удары по энергообъектам в нескольких областях. Из-за этого применяются отключения света .

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Где есть ограничение

По состоянию на утро 11 ноября обесточены потребители в таких областях.

  • Запорожская

  • Днепропетровская

  • Одесская.

Отмечается, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее устранить повреждения и питать всех потребителей.

"Аварийно-восстановительные работы выполняются с соблюдением требований безопасности и после получения соответствующих разрешений от военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Ранее эксперт объяснил, почему после атак РФ свет выключают неравномерно .

Проблема в том, что оккупанты били не только по электростанциям, расположенным преимущественно на востоке и юге Украины. Обстрелянные и магистральные подстанции, обеспечивающие передачу энергии на большие расстояния. В результате, с одной стороны, есть дефицит мощности в восточных регионах, а с другой — повреждение линий, из-за чего электроэнергию физически невозможно передать с запада страны. И именно поэтому равномерно распределить электричество по всей территории Украины сейчас невозможно.

«Это технически невозможно. Повреждена генерация, повреждены сети — есть ограничения и по мощности, и по передаче. Как в таких условиях можно составить одинаковые графики для всех? Это просто бред», — рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

87
