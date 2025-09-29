- Дата публикации
Удары РФ по энергетике: какой ответ готовит Украина
Нужны десятки ракет, чтобы они могли долететь до нужного объекта в Москве или Санкт-Петербурге, преодолев ПВО.
В Украине работают над масштабированием производства ракет. Учитывая, что РФ атакует украинскую энергетику и осуществляет подготовку к организации блекаута зимой, ответ может быть симметричным.
Об этом рассказал военный эксперт Игорь Романенко в эфире "КИЕВ24".
По его словам, речь идет об улучшении характеристик БПЛА и наращивании производства ракетного вооружения.
«Средства для нанесения ударов в Украине увеличиваются, то есть улучшаются характеристики ударных беспилотных аппаратов. Далее добавляется ракетное вооружение, проводятся боевые экзамены по реальным объектам врага», — отмечает Игорь Романенко.
Поскольку РФ сосредотачивает свои удары на энергетике Украины, говорит он, ответ также может быть симметричным.
Напомним, после атаки дронов в Белгороде и районе 28 сентября местами исчезло электро- и водоснабжение, есть перебои с интернетом. Стало известно, что был нанесен удар по местным ТЭЦ и подстанции.
«В городе местами исчезло электричество и водоснабжение, остановились лифты, магазины закрылись или работают только за наличные деньги, транспорт ходит с перебоями, на части улиц нет освещения, также не работают светофоры», — пишет ASTRA.