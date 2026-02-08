Байба Браже / © Associated Press

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже резко отреагировала на новые атаки РФ по энергетическому сектору Украины.

Она в соцсети Х написала, что русская армия целенаправленно бьет по ключевым объектам, от которых зависит жизнь миллионов людей.

«РФ атаковала энергетический сектор Украины — высоковольтные линии электропередачи и ключевые подстанции. Это уже повлияло на производство атомной энергии. Речь идет о терроре против народа Украины с целью заморозить его до смерти», — подчеркнула Браже.

Глава МИД Латвии подчеркнула, что такие действия Кремля являются грубым нарушением международного права и еще одним доказательством того, что Россия ведет войну не только против украинского государства, но и гражданских.

Она также сообщила, что Латвия продолжает предоставлять Украине новые пакеты помощи и выступает за усиление санкционного давления на РФ, чтобы лишить Москву ресурсов для дальнейшего террора.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время крайней атаки основной целью россиян стали энергосеть, генерация и распределительные подстанции.

Мы ранее информировали, что в ночь на 7 февраля враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования.