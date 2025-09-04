Удары РФ по критической инфраструктуре: в одной из областей есть обесточивания

Электричество / © pixabay.com

Армия РФ ударила по критической инфраструктуре Сум. В результате атаки часть областного центра и района обесточена.

Об этом сообщает АО «Сумыоблэнерго».

Целью врага в Сумской области снова стала критическая инфраструктура. Последствия ощущают местные.

«Уважаемые потребители электроэнергии! В результате удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум частично обесточен областной центр и часть Сумского района», — говорится в сообщении.

Энергетики добавляют, что перерыв в распределении электроэнергии временный. Они прилагают максимум усилий, чтобы возобновить поставки.

Напомним, в ночь на 2 сентября РФ обстреляла Сумы. Из-за удара пострадал ребенок.

Из-за российской агрессии разрушений подверглись многоквартирные жилые дома, а в нежилом помещении зафиксировали масштабный пожар.

Известно, что при ликвидации возгорания россияне нанесли повторные удары. Это усложнило работы спасателям. Впоследствии, к счастью, им удалось полностью ликвидировать пожар.