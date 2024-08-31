Удары РФ по Сумщине и Харьковщине: Зеленский назвал способ остановить террор

Сегодня с утра российские террористы снова избивали управляемыми авиабомбами.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал единственный способ, которым можно остановить удары российской террористической армии управляемыми авиабомбами по Сумщине и Харьковщине.

Об этом он говорил в своем вечернем обращении в субботу, 31 августа.

Украинский президент напомнил о вчерашнем бомбовом ударе российских террористов, которым была повреждена многоэтажка в Харькове.

"Сегодня в Харькове продолжается разбор завалов на месте попаданий российских бомб. В целом вчерашние удары унесли жизни шести человек в Харькове. Мои соболезнования родным и близким", — сказал он.

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Также Зеленский сообщил о пострадавших от вчерашней атаки россиянах.

"Девяносто семь человек были травмированы – всем оказана необходимая помощь. И это только в Харькове, только один день российских ударов", — подчеркнул он.

Президент отметил, что сегодня с утра российские террористы избивали управляемыми авиабомбами и по Сумщине, и по Харьковщине.

"Этот террор надежно останавливается только одним способом: ударами по российским военным аэродромам, по их базам, по логистике российского террора. И самое главное – что это возможно. Мы ежедневно говорим об этом с партнерами. Мы убеждаем. Мы даем аргументы, — заверил Зеленский .

Дальнобойные ракеты и ПВО

Украинский президент отметил, что в Вашингтоне работает украинская делегация, в состав которой входит первая вице-премьер-министр, министр обороны, представители Генштаба и руководитель Офиса.

"Были встречи на разных уровнях, и среди первых для нас вопросов именно дальнобойность для наших Сил обороны, возможность не допустить всего этого террора, через который вынужден проходить наш Харьков и другие наши города, очень много громад Украины", — отметил Зеленский.

По его словам, возможность очистить украинское небо от российских управляемых авиабомб станет сильным шагом, чтобы вынудить Россию искать окончания войны и справедливого мира.

"Украинские представители дали всю необходимую информацию, все необходимые детали нашим партнерам. И я обращаюсь к Соединенным Штатам, Великобритании, Франции и Германии: нам нужны возможности реально и полностью защищать Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность и ваши дальнобойные снаряды и ракеты. Нельзя откладывать жизненно важные решения – именно то, что может наиболее правильно повлиять на происходящее”, — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что с международными партнерами также ведутся переговоры по системам ПВО, которые особенно нужны перед началом учебного года, чтобы обеспечить больше безопасности украинским детям в школах, а также украинским городам и энергетике.

“Мы же имеем с вами договоренности по ПВО и по ракетам к системам ПВО. Важно как можно быстрее все реализовать. Мы работаем в эти дни еще активнее ради именно таких новостей – о дополнительных системах ПВО”, — подчеркнул президент.

Зеленский опубликовал видео с места удара по многоэтажке в Харькове

Напомним, 30 августа враг атаковал Харьков КАБами. Зафиксированы попадания, в том числе по 12-этажному жилому дому. Российский обстрел, в частности, снова вызвал проблемы с электроэнергией.

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