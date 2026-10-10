ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
18k
Время на прочтение
2 мин

Удары РФ по Запорожье превратили дома в руины: 20 погибших, среди которых дети, под завалами есть люди — подробности (обновлено)

Около 30 жилых домов повреждены из-за российских утренних обстрелов Запорожья. Под завалами ищут людей.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака на Запорожье.

Атака на Запорожье.

Дополнено новыми материалами

На рассвете 10 октября армия РФ атаковала жилые кварталы в Запорожье. На город сбросили управляемые авиабомбы. В частности, произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Число погибших растет.

Что известно о последствиях «прилета» в областном центре, читайте в материале ТСН.ua.

В городе Запорожье от 02:25 была объявлена тревога из-за ракетной угрозы. Около 4 утра раздались взрывы. И.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил об атаке на город.

Власти объявили воскресенье, 11 октября, Днем траура в Запорожье по погибшим, в результате сегодняшних ударов.

«Россияне унесли жизни людей. Среди них — дети. Они должны были жить. Обнимать родных, строить планы, радоваться каждому дню. Дети должны были расти, мечтать, познавать мир. Но Россия жестоко оборвала их жизнь», — подчеркнул чиновник.

Последствия атаки в Запорожье

В результате атаки в областном центре повреждено по меньшей мере 26 домов: 23 многоэтажки и три частных дома в Шевченковском и Вознесеновском районах. Значительные повреждения получили три дома. В одном из подъездов пятиэтажки из-за «прилета» частично обрушились конструкции на уровне второго этажа.

На кадрах в Сети видно, что некоторые дома превратились в сплошные руины — от построек остались изуродованные конструкции и горы обломков. Вокруг разбросаны обломки стекла и строительные материалы.

Что известно о жертвах атаки

Как сообщили в ГСЧС, в результате удара погибли 20 человек.

«До 20 людей выросло количество погибших из-за авиаудара россиян, из них 3 ребенка. Еще 18 — пострадали, из 3 ребенка», — рассказали спасатели.

Ранее местные власти сообщали, что четверо пострадавших госпитализировали в больницу. По данным медиков, двое травмированных находятся в тяжелом состоянии.

«Поисково-спасательная операция продолжается. Судьба еще шести человек остается неизвестной», — подчеркнул сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.

Атака на Запорожье.

Россия ударила по жилой многоэтажке в Запорожье. / © Запорожская ОВА

Россия ударила по жилой многоэтажке в Запорожье. / © Запорожская ОВА

Россия ударила по жилой многоэтажке в Запорожье.

Россия ударила по жилой многоэтажке в Запорожье.

Россия ударила по жилой многоэтажке в Запорожье. / © Запорожская ОВА

Россия ударила по жилой многоэтажке в Запорожье. / © Запорожская ОВА

Напомним, накануне, 9 октября, РФ ударила по жилой застройке в Запорожье. На рассвете россияне сбросили на город шесть управляемых авиабомб. Погиб мужчина. Более 15 человек получили ранения, в том числе 14-летний ребенок.

Кроме того, в тот день россияне FPV-дроном ударили по маршрутке в центре Запорожья.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie