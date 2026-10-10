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Удары РФ по Запорожье превратили дома в руины: 20 погибших, среди которых дети, под завалами есть люди — подробности (обновлено)
Около 30 жилых домов повреждены из-за российских утренних обстрелов Запорожья. Под завалами ищут людей.
На рассвете 10 октября армия РФ атаковала жилые кварталы в Запорожье. На город сбросили управляемые авиабомбы. В частности, произошло попадание в пятиэтажный жилой дом. Число погибших растет.
Что известно о последствиях «прилета» в областном центре, читайте в материале ТСН.ua.
В городе Запорожье от 02:25 была объявлена тревога из-за ракетной угрозы. Около 4 утра раздались взрывы. И.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин сообщил об атаке на город.
Власти объявили воскресенье, 11 октября, Днем траура в Запорожье по погибшим, в результате сегодняшних ударов.
«Россияне унесли жизни людей. Среди них — дети. Они должны были жить. Обнимать родных, строить планы, радоваться каждому дню. Дети должны были расти, мечтать, познавать мир. Но Россия жестоко оборвала их жизнь», — подчеркнул чиновник.
Последствия атаки в Запорожье
В результате атаки в областном центре повреждено по меньшей мере 26 домов: 23 многоэтажки и три частных дома в Шевченковском и Вознесеновском районах. Значительные повреждения получили три дома. В одном из подъездов пятиэтажки из-за «прилета» частично обрушились конструкции на уровне второго этажа.
На кадрах в Сети видно, что некоторые дома превратились в сплошные руины — от построек остались изуродованные конструкции и горы обломков. Вокруг разбросаны обломки стекла и строительные материалы.
Что известно о жертвах атаки
Как сообщили в ГСЧС, в результате удара погибли 20 человек.
«До 20 людей выросло количество погибших из-за авиаудара россиян, из них 3 ребенка. Еще 18 — пострадали, из 3 ребенка», — рассказали спасатели.
Ранее местные власти сообщали, что четверо пострадавших госпитализировали в больницу. По данным медиков, двое травмированных находятся в тяжелом состоянии.
«Поисково-спасательная операция продолжается. Судьба еще шести человек остается неизвестной», — подчеркнул сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров.
Атака на Запорожье.
Напомним, накануне, 9 октября, РФ ударила по жилой застройке в Запорожье. На рассвете россияне сбросили на город шесть управляемых авиабомб. Погиб мужчина. Более 15 человек получили ранения, в том числе 14-летний ребенок.
Кроме того, в тот день россияне FPV-дроном ударили по маршрутке в центре Запорожья.