Удары РФ по железной дороге Украины: BBC назвало цель врага

Последствия вражеских ударов

В последние три месяца страна-агрессорка Россия усилила нападения на железную дорогу. Из-за этих атак страдают и мирные жители.

Об этом пишет BBC.

Железная дорога протяженностью 21 000 километров выполняет не только транспортную, но и стратегическую функцию, оставаясь символом устойчивости и жизнеспособности Украины.

Издание называет две причины

Первая — резко возросли возможности России производить большое количество относительно дешевых дронов типа «Шахед», способных летать все дальше.

Вторая — почти полная стагнация на линии фронта, из-за чего русская армия сместила фокус на разрушение путей снабжения.

«Противник пытается полностью остановить нас. Это часть тактики войны — посеять панику среди граждан, разрушить экономику и сделать страну непригодной для жизни», — заявляет гендиректор «УЗ» Александр Перцовский.

Напомним, 12 октября министр развития громад и территорий Алексей Кулеба сообщил, что с августа 2025 года российские оккупанты нанесли по объектам «Укрзализныци» почти 300 ударов.

В частности, в связи с постоянными попытками врага нарушить транспортное сообщение с прифронтовыми регионами, в частности с Сумщиной , на отдельных участках железной дороги уже вторую неделю возникают временные изменения в движении поездов. Это приводит к задержкам, перенаправлению маршрутов или временной приостановке движения.