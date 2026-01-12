Удары РФ по железной дороге Украины: какие планы врага

Россияне прицельно бьют по локомотивам / © Associated Press

С лета 2025 года россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины. В последние месяцы РФ испытала атаки «Шахедами» и другими ударными БпЛА по украинской железнодорожной инфраструктуре.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

«С установлением „Старлинка“ дальность полета у них больше, чем у стандартного. И сейчас очевидно, что они пытаются обесценить перебрасывание грузов от польской границы. Поэтому удары идут по определенным направлениям», — сказал Попович.

Он отметил, что сначала россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру, в том числе тяговые подстанции и узлы. А сейчас начали атаки и по отдельным тепловозам и железнодорожным складам. Речь идет о комплексных атаках, когда под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

«Это они отрабатывали в Сумской области, в Черниговской. И сейчас они плавно перешли в Житомирскую область. Где проблемы могут быть с логистикой мощные. Это понимает Генштаб и в ближайшее время уже будут определенные контрдействия», — добавил он.

Напомним, в октябре РФ нанесла массированный удар по железной дороге в Одесской области. Тогда оккупанты попали в депо, ранения получил машинист поезда. В то же время, были удары по железнодорожной инфраструктуре приграничных общин на севере, в частности в Конотопе.

Также россияне ударили по пассажирскому поезду и вокзалу в Шостке на Сумщине. Глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский сообщил, что враг обстрелял два поезда, которые направлялись в прифронтовые регионы: пригородное сообщение (Шостка — Терещенское/Новгород-Северский) и дальнее сообщение (Киев — Шостка).

Ранее Россия нанесла комплексный удар по железнодорожной инфраструктуре. В результате обесточивания на Днепропетровском направлении были задержки движения ряда поездов.