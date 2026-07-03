Удары РФ погасили свет в шести областях Украины

Украинцы остались без света / © Pixabay

Реклама

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Самая сложная ситуация в Донецкой области. Здесь из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага обесточено наибольшее количество потребителей. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве отметили, что применение ограничений сегодня не прогнозируется.

Напомним, в конце июня рекордная жара охватила не только Украину, но и большинство европейских государств, в которых резко увеличился уровень энергопотребления. Это повлияло на возможность трейдеров осуществлять импорт электроэнергии в том же объеме, что был зимой и весной. Это одна из причин вынужденного возвращения отключений в Украину.

Новости партнеров