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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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195
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Удары РФ погасили свет в шести областях Украины

Жители шести областей Украины остались без электроэнергии. Восстановительные работы продолжаются.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Украинцы остались без света

Украинцы остались без света / © Pixabay

В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Об этом сообщили в Минэнерго.

«Самая сложная ситуация в Донецкой области. Здесь из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага обесточено наибольшее количество потребителей. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что применение ограничений сегодня не прогнозируется.

Напомним, в конце июня рекордная жара охватила не только Украину, но и большинство европейских государств, в которых резко увеличился уровень энергопотребления. Это повлияло на возможность трейдеров осуществлять импорт электроэнергии в том же объеме, что был зимой и весной. Это одна из причин вынужденного возвращения отключений в Украину.

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Дата публикации
Количество просмотров
195
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