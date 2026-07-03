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Удары РФ погасили свет в шести областях Украины
Жители шести областей Украины остались без электроэнергии. Восстановительные работы продолжаются.
В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.
Об этом сообщили в Минэнерго.
«Самая сложная ситуация в Донецкой области. Здесь из-за повреждений энергообъектов в результате боевых действий и обстрелов врага обесточено наибольшее количество потребителей. Энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что применение ограничений сегодня не прогнозируется.
Напомним, в конце июня рекордная жара охватила не только Украину, но и большинство европейских государств, в которых резко увеличился уровень энергопотребления. Это повлияло на возможность трейдеров осуществлять импорт электроэнергии в том же объеме, что был зимой и весной. Это одна из причин вынужденного возвращения отключений в Украину.