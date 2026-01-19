ТСН в социальных сетях

Удары России по подстанциям АЭС: эксперт предупредил о последствиях

Удары по подстанциям, передающим мощность от АЭС могут перевести реакторы в аварийный режим и создать угрозу ядерной аварии, пояснил Владимир Омельченко.

Удары России по подстанциям АЭС: эксперт предупредил о последствиях

Атаки на подстанции АЭС создают риск ядерной катастрофы / © ТСН

Российские удары по подстанциям, обеспечивающим передачу электроэнергии от атомных электростанций, способны спровоцировать аварийные режимы работы реакторов и создать риск ядерной катастрофы.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Вечер.LIVE.

Эксперт напомнил, что атаки на объекты, связанные с АЭС, фиксируются еще с ноября 2022 года.

«Когда происходит поражение подстанции, отводящей мощность от атомной станции, энергоблок переходит в аварийный режим. Реактор не способен мгновенно остановиться, ведь производимую электроэнергию некуда передавать. В результате он работает в экстремальных условиях, что может создать опасность ядерной аварии. Под риском оказывается и ключевое оборудование, в частности, генераторы», — пояснил Омельченко.

По его словам, ранее информацию о таких ударах не разглашали, однако сейчас об этой опасности необходимо открыто заявлять на международном уровне, чтобы привлечь внимание мира к потенциальным последствиям атак на атомную инфраструктуру.

Напомним, глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным «Флэш» заявил, что катастрофические последствия возможных атак России на подстанции вблизи украинских АЭС.

А ранее в ГУР сообщили, что Россия рассматривает возможность нанесения ударов по критическим узлам украинской энергосистемы, а именно по подстанциям передачи электроэнергии, обеспечивающим функционирование атомных электростанций (АЭС).

