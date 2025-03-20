Удары России по Украине не прекращаются: Зеленский отреагировал на ночные обстрелы

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что удары России по Украине не прекращаются. Этой ночью россияне запустили почти 200 "Шахедов" и дронов-имитаторов.

Об этом глава государства сообщил утром 20 марта.

"Удары России по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются. Каждый день и каждую ночь — под сотню и более дронов, не прекращаются и ракетные обстрелы. Каждым таким запуском россияне показывают миру свое истинное отношение к миру", — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский также добавил, что ночью 20 марта войска РФ совершили массированную атаку на Кировоградскую область. Известно о по меньшей мере десять раненых, среди которых четверо детей. Кроме того, повреждены жилье, церковь и инфраструктура.

Как сообщалось, ночью против 20 марта россияне нанесли массированный удар по Кропивницкому. Город атаковал минимум 21 беспилотник. Есть потерпевшие.

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