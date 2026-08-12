- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 592
- Время на прочтение
- 1 мин
Удары России по Запорожью и взрывы во временно оккупированном Крыму и Новороссийске: главные новости ночи 12 августа 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 августа 2026 года:
В Крыму сообщают о дронах, взрывах и работе ПВО: под атакой могли быть военные объекты РФ Читать далее –>
Россия ударила по Запорожью: поврежден "Эпицентр" и дом, часть города без света (видео, фото) Читать дальше –>
В Новороссийске несколько часов идет атака: центр города в дыму, сообщают о попадании (фото, видео) Читать дальше –>
Федоров показал, что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью (видео) Читать далее –>
В Севастополе было громко: после работы российской ПВО в Балаклаве загорелся дом .
Комментарии
Сортировать: