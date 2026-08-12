ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 августа 2026 года:

В Крыму сообщают о дронах, взрывах и работе ПВО: под атакой могли быть военные объекты РФ Читать далее –>

Россия ударила по Запорожью: поврежден "Эпицентр" и дом, часть города без света (видео, фото) Читать дальше –>

В Новороссийске несколько часов идет атака: центр города в дыму, сообщают о попадании (фото, видео) Читать дальше –>

Федоров показал, что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью (видео) Читать далее –>