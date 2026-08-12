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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
592
Время на прочтение
1 мин

Удары России по Запорожью и взрывы во временно оккупированном Крыму и Новороссийске: главные новости ночи 12 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Запорожье

Атака на Запорожье

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 12 августа 2026 года:

  • В Крыму сообщают о дронах, взрывах и работе ПВО: под атакой могли быть военные объекты РФ Читать далее –>

  • Россия ударила по Запорожью: поврежден "Эпицентр" и дом, часть города без света (видео, фото) Читать дальше –>

  • В Новороссийске несколько часов идет атака: центр города в дыму, сообщают о попадании (фото, видео) Читать дальше –>

  • Федоров показал, что осталось внутри "Эпицентра" после удара по Запорожью (видео) Читать далее –>

  • В Севастополе было громко: после работы российской ПВО в Балаклаве загорелся дом .

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