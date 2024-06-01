Удары россиян: есть повреждения оборудования на энергообъектах в пяти областях

Утром 1 июня россияне нанесли новый удар по энергообъектам Украины.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Есть повреждения оборудования на объектах в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской областях.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения ГСЧС.

"С марта это уже шестая массированная комплексная ракетно-дроновая атака против гражданской энергетической инфраструктуры", — напомнили энергетики.

Напомним, ночью россияне совершили комбинированную воздушную атаку по Украине. Российские войска массированно ударили по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины. В общей сложности россияне запустили 53 ракеты и 47 беспилотников "Shahed". Больше о мощной атаке читайте в новости.

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