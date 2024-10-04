Удары СБУ по складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия – эксперт

Атаки на РФ влияют на ситуацию на фронте.

Удары дронов СБУ по аэродромам и складам с КАБами покидают российские войска без ключевого оружия.

Об этом написал политолог Тарас Загородний, комментируя удачные удары дронов СБУ по складам с КАБА на аэродроме в Воронежской области.

Эксперт подчеркивает, что удары дронов СБУ по российским территориям стали уже постоянными.

"Это не только переносит войну на территорию врага, но и влияет на ситуацию на фронте. Даже российские военные эксперты признали, что после ударов дронов команды Малыша по складам с боеприпасами (например, в российском Торопце), их поставка на линию фронта уменьшилась. «Не уберегли склады – теперь имеем проблемы с поставкой на линию фронта – такова общая тональность публикаций в Z-сетке российских телеграмм-каналов ”, – подчеркивает Загородний.

"Удары СБУ по аэродрому и складам с КАБами оставляют россиян без ключевого оружия. Очевидно, что каждый уничтоженный на земле КАБ – это бомба, не упавшая на наши позиции на фронте, не разрушившая очередной жилой дом в Харькове, Запорожье или на Донбассе ", – считает политолог.

Эксперт акцентирует, что взрывы складов существенно подрывают боевой дух врага.

"Знают куда будут бить, но не способны отбить массированную атаку дронов. Одним словом, демилитаризация-то идет по плану, но демилитаризуют при этом россиян", – резюмирует Загородний.

Напомним ранее стало известно, что в ночь со 2 на 3 октября дроны СБУ, ССО и других Сил обороны атаковали склады с КАБами , стоянки самолетов СУ-35 и СУ-34 и места хранения авиационного горючего на военном аэродроме "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.. Именно отсюда враг активно бомбил КАБами наши города и деревни.

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