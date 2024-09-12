Удары "Шахедами", баллистикой и крылатыми ракетами: армия РФ атаковала Украину ночью

Ночью в четверг, 12 сентября, российские военные атаковали беспилотниками Shahed, а также различными типами ракет. Силы ПВО сбили 44 дрона.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что на 9.00 было выявлено 69 средств воздушного нападения противника. Оккупанты ударили по Черниговщине двумя баллистическими ракетами "Искандер-М ", которые запустили из Курской области.

Одну управляемую авиационную ракету Х-59/69 россияне выпустили из Брянской области, а две крылатые ракеты Х-22/32 – из самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства над акваторией Черного моря в направлении острова Змеиный. Тем временем 64 БпЛА запустили из районов Курска, Ейска и Чауды.

"В результате противовоздушного боя сбиты 44 ударных БпЛА. Три вражеских беспилотника улетели обратно в Россию, еще четыре – локационно потеряны на территории Украины", — говорится в сообщении.

Ночью противовоздушная оборона работала в Киевской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской и Полтавской областях.

Как сообщалось, утром 12 сентября в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Объявлена ракетная опасность.

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