Удары вглубь России становятся проблемными: Мартин Брест откровенно рассказал о трудностях с производством дронов

Заказчик поставил производителей дронов "в позу раком", требуя, чтобы доходность производства не была больше определенных цифр.

Несмотря на крутой взлет украинской инженерии в области производства беспилотников, наносить удары по российским аэродромам и НПЗ становится с каждым месяцем все сложнее.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Олег Болдырев, известный широкой публике как блогер и писатель Мартин Брест, вовлеченный в производство дронов, в интервью "Украинской правде".

“Классные времена, когда мы могли на выбор вставить по любому российскому аэродрому или НПЗ, уже отошли. Сейчас мы в ситуации: "Он бы убил, но кто ему даст", — заметил Мартин Брест.

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По его словам, сложность задачи по deep strike состоит в том, что сами дроны приходится изготавливать все более сложные, так что каждый удар становится все дороже.

“Противник развивается – мы догоняем. Мы что-то придумываем – он бежит за нами. Это сложная и комплексная история, но это точно не супермаркет, куда приходит заказчик и говорит: "Я это буду, а это нет", — пояснил он.

Мартин Брест говорит, что заказчик поставил производителей дронов "в позу раком", требуя, чтобы доходность производства не была больше определенных цифр. А это приводит к оттоку кадров, поскольку снижение доходности не позволяет поддерживать соответствующий уровень оплаты труда украинских инженеров.

“Люди увольняются или разбегаются по другим фирмам, потому что Запад сейчас предлагает очень интересные вакансии для украинских конструкторов БПЛА. Причем ценник больше нашего вдвое, а то и втрое. Это очень интересная история для многих людей”, — подытожил он.

Напомним, в Украине огромный дефицит инженеров и конструкторов, что затрудняет поиск квалифицированных кадров для оборонных предприятий. Однако когда таких специалистов находят, их могут мобилизовать просто "под заводом".

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