Удары западным оружием по территории РФ: военный эксперт указал на важный нюанс

Относительно темы ударов западным оружием по территории РФ вопрос о том, чтобы получить прямое разрешение от Госдепа нажимать на "красную кнопку", которая запускает ATACMS и HIMARS в сторону Белгорода, не стоит. Речь идет о том, чтобы и на территории РФ можно было обеспечить поток разведданных в режиме 24/7, как это происходит во время ударов по объектам врага на временно оккупированных территориях.

Об этом рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевски в эфире телеканала "Эспрессо".

К примеру, можно было бы видеть, как беспилотник фиксирует результаты удара ATACMS по полигону, где стояли российские оккупанты, когда две ракеты уничтожили более 100 россиян.

"То есть с нашей стороны речь идет именно об этом, чтобы нам это обеспечили. Соответственно, Запад пока на это не идет. И здесь, кстати, достаточно парадоксальная история, почему даже с нашей стороны не идет подсветка информации, о которой пишут только западные СМИ", – утверждает военный эксперт.

Речь идет о том, что мы просим некоторого рода разведывательных дальнобойных беспилотников в США. При этом отмечается, что американцам эти беспилотники не нужны, но они нам их не дают.

"Удивительно получается, что перед нами стоит вопрос, чтобы в первую очередь создать разведывательные возможности, которые позволяли бить по оккупантам и на их территории в режиме 24/7. Но пока об этом не объявляется", — резюмировал Киричевский.

Напомним, политика администрации президента Джо Байдена не изменилась в вопросе использования Украиной оружия США для нанесения ударов по целям на территории России.

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