Удары жетоном по голове и удаленный орган: ГБР отправило под суд группу из ТЦК, которая пытала мужчин

«Я тебе покажу, кто здесь главный»: на Франковщине будут судить четырех работников ТЦК за жестокую пытку против мобилизованных

В Ивано-Франковской области будут судить руководителя районного ТЦК и трех его подчиненных, подвергавших пыткам военнообязанных.

Об этом передает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

ГБР проверило жалобы граждан и народных депутатов по избиению, пыткам и вымогательствам денег в одном из прикарпатских ТЦК, а также после официальных публикаций в медиа. После огласки в правоохранительные органы стало обращаться еще большее количество лиц, пострадавших от действий группы военнослужащих РТЦК во главе с руководителем.

Следователи установили два факта пыток мобилизованных мужчин.

В одном из эпизодов работники ТЦК применили физическую силу к мужчине, отказавшемуся проходить флюорографию. Пострадавшего вывели в коридор больницы, где один из фигурантов удерживал его, а другой избивал по голове металлическим жетоном, зажатым в кулаке.

После этого еще один военнослужащий несколько раз ударил мужчину в область печени, пытаясь запугать его и заставить пройти обследование. В дальнейшем его привезли в помещение ТЦК, где продолжали избивать. По результатам избиения у мужчины диагностирован перелом ребра и другие телесные повреждения.

В другом эпизоде трое военных ТЦК силой удерживали мужчину, а руководитель военкомата в это время наносил ему удары. В то же время те, кто держал потерпевшего, также избивали его руками и ногами. После чего сняли с него одежду, оставили лежать на бетонном полу и в дальнейшем насильно завели в кабинет рентгенографии.

Во время избиения фигуранты также применили слезоточивый баллончик, дважды брызнув пострадавшему в лицо. Из-за полученных травм мужчина перенес сложную операцию по удалению одного из органов.

Действия руководителя и три его подопечных квалифицированы по ч. 3 ст. 127 УК Украины — пытка, совершенная представителем государства.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Суд заключил всех под стражу без права внесения залога. Обвинительный акт направлен в суд.

О каком РТЦК идет речь

И хотя ГБР не указывает название ТЦК, из контекста можем предположить, что речь идет о Верховинском РТЦК. Именно военнослужащий Леонид Бойчук заявлял, что в августе 2025 во время прохождения ВЛК его избили представители Верховинского ТЦК и СП за отказ проходить флюорографию.

«(Военный ТЦК — Ред.) Говорил: „Я тебе сейчас покажу, кто здесь главный“. Подошел и при работнике флюорографии стал меня бить по лицу полицейским жетоном, который был в его правой руке. Так что у меня что-то хрустнуло в носу. Говорил: „Смотри, кто я такой. Понял?“ И продолжал избивать меня тем жетоном. Не знаю, сколько раз он меня ударил — где-то 20», — рассказывал Бойчук.

Из контекста рассказ Бойчука совпадает с эпизодом 1, о котором пишет ГБР.

