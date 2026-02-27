Ударят морозы до -13: синоптик назвал самые опасные даты в марте

Март начнется теплой погодой / © Pixabay

В марте 2026 года погода в Украине будет в основном спокойной и комфортной. Температура будет выше нормы, но в некоторых областях в середине месяца ожидаются морозы до -13.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет издание “Телеграф».

По его словам, в начале марта температура воздуха будет выше нормы. Возможны осадки в виде дождя или мокрого снега, снег будет постепенно таять, местами появится туман.

С 9 по 13 марта ожидается похолодание, особенно на севере и востоке страны. Ночью небольшие или умеренные морозы — местами до -10…-13°C, днем около 0°C.

В период до 17-19 марта в Украине ожидается прохладная погода. Температура воздуха будет постепенно расти, особенно на западе и юге страны. Вместе с потеплением увеличатся осадки — дожди, иногда с мокрым снегом.

В третьей декаде марта под влиянием юго-западных и западных ветров начнется постепенное повышение температуры до устойчивых показателей выше 0 °С. Теплее всего будет на крайнем западе и юге нашей страны.

Напомним, «Укргидрометцентр» сообщил, что в марте средняя месячная температура ожидается в пределах нормы — 1-7° тепла. Однако на западе, в Житомирской, Винницкой и Одесской областях температура воздуха будет на 1,5-2,5° выше нормы. Месячное количество осадков ожидается от 30 до 53 мм.