Ударят сильные морозы до 25°: синоптики обновили прогноз погоды на Новый год

Ударят сильные морозы до 25°: синоптики обновили прогноз погоды на Новый год

Холоднее всего будет на севере страны.

Прогноз погоды на Новый год изменился. Так, 31 декабря 2021 года в Украине прогнозируют лютые морозы.

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Об этом свидетельствуют данные "Погода УНИАН".

Согласно прогнозу, самые сильные морозы ожидаются на севере страны – в Черниговской и Сумской областях в новогоднюю ночь будет до минус 24-25°. В Киевской, Житомирской и Ровенской — до 19-22° мороза, а в Волынской и Черкасской ожидается — до 16-17°. На остальной территории будет значительно теплее: 7-12° мороза, на крайнем востоке и местами на юге – до минус 5°.

Днем 31 декабря также в большинстве областей ожидается минусовая температура. На севере страны будет 10-17° мороза, в центральных областях 4-12°, на юго-западе 4-7°, на юге 2-4° ниже нуля. Теплее всего будет в Крыму и на крайнем востоке — до +1-4°.

В Киеве 31 декабря днем будет 13° мороза, а в новогоднюю ночь — до минус 22°.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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