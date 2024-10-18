Ударят заморозки: синоптик предупредила о похолодании из-за антициклона

На выходных будет прохладно.

В субботу и воскресенье – 19 и 20 октября – в ряде областей Украины ожидаются дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, дожди возможны на Луганщине, Донецкой области, Запорожье, в Крыму и на Днепропетровщине.

На остальной территории Украины 19-20 октября будет преобладать сухая погода с солнечными прояснениями.

В западной части Украины будут туманы с понижением видимости до 300-500 метров.

Ночью заморозки повсюду, кроме юго-востока Украины.

Днем 19 октября очень холодно будет в Луганской, Донецкой, Днепре с районами, в Запорожье и в Крыму. Ожидается +6+9 градусов.

В западных областях и в Одесской области ожидается самая теплая погода, в течение дня +11+15 градусов. Остальные территории Украины +8+12 градусов.

В Киеве в выходные будет прохладно, свежий воздух покажет ночью +1+4 градуса, местами заморозки, днем +10 +11 градусов.

Ранее синоптики предупредили украинцев о значительном ухудшении погоды.

Наталья Диденко уточнила, что антициклон своей мощностью и более ясной погодой обусловит заморозки практически по всей Украине. Разве что восток и юго-восток воздержатся от "минусов" из-за облачности.

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